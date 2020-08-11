Иваново, 11 августа 2020, 12:36 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за минувшие сутки, данные 11 августа опубликовал федеральный оперативный штаб.
Статистика смертности пациентов с коронавирусом в Ивановской области полнилась одним новым случаем. Также за сутки выписаны с выздоровлением 28 пациентов.
Всего в Ивановской области с 19 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6700 пациентов, выздоровел 5401 человек, скончались 108.