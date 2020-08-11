Москва, , 12:34 — REGNUM Российская вакцина против коронавируса поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Это следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

Производителем вакцины указано АО «Биннофарм» и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа президент России Владимир Путин заявил о необходимости наладить массовое производство вакцины против коронавируса.

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