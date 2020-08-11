Нижний Новгород, , 12:34 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 11 августа тесты на коронавирус сдали 635 559 жителей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Средний показатель тестирования вырос за сутки на 0,7% и составил 19 843 человека на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки проведено исследование на наличие коронавируса в отношении 4321 жителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 11 августа выявили 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 25 128 случаев заражения SARS-CoV-2. До настоящего момента полностью выздоровели 21 789 нижегородцев, то есть более 86,71% от общего числа носителей коронавируса уже справились с инфекцией.