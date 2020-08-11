Москва, , 12:32 — REGNUM Между России и Египтом в настоящее время нет прямого авиасообщения. «Аэрофлот» начнет летать в Каир с 25 октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Сроки возобновления чартерных рейсов из России в Египет неизвестны. При этом самостоятельно добраться до курортов Красного моря туристы могут через Стамбул.

Власти Египта ужесточают правила въезда для иностранных граждан. Так, туристы обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, пройденный не более чем за 72 часа до въезда в страну.

Как сообщало, неделей ранее иностранцам в Египте было запрещено покидать пределы курортных зон. Отменены экскурсии в Луксор, Асуан и Каир.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Египта не требуют тест на коронавирус у иностранцев, прибывающих в Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Табу, Марса-Аляма и Мерса-Матруха.

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