Оренбург, , 12:31 — REGNUM В Оренбургской области снова смягчён режим повышенной готовности. Изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса внёс губернатор Денис Паслер.

Согласно документу, теперь в регионе разрешается проводить мероприятия, утверждённые федеральными органами власти и проводимые с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований. Также теперь возможны всероссийские и международные состязания по всем игровым видам спорта. При этом загрузка трибун не должна быть более 10%.

Указ уже подписан и вступил в силу. Как сообщало ИА REGNUM, особый режим был введён весной из-за пандемии коронавируса.