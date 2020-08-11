Ижевск, , 12:30 — REGNUM В двух медицинских учреждениях Удмуртии, которые оказывают помощь жителям с подтверждённым заражением коронавирусом, появились аппараты для гемодиализа. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оборудованием оснастили Республиканскую клиническую инфекционную больницу и Завьяловскую районную больницу.

Медицинская помощь пациентам с хронической почечной недостаточностью в сочетании с коронавирусной инфекцией в медицинских организациях оказывается в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи и временными методическими рекомендациями, отметил замглавы минздрава республики Никита Свирин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 11 августа выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых заражений SARS-CoV-2 в регионе выросло до 2654 случаев. С начала пандемии в республике провели 223 356 исследований на наличие коронавирусной инфекции.