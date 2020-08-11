Волгоград, , 12:29 — REGNUM Новый цифровой компьютерный томограф монтируют в перепрофилированном инфекционном госпитале на базе детской больницы № 8 в Ворошиловском районе Волгограда. После завершения работы госпиталя оборудование будут использовать для диагностики у маленьких пациентов, сообщили 11 августа в региональном оперативном штабе.

Больница перепрофилирована в инфекционный госпиталь с 20 мая 2020 года, здесь развернули 259 коек. За это время на лечение поступили 656 человек. Выписаны с выздоровлением уже 496 пациентов. В «красной зоне» госпиталя работают 44 врача, 72 медицинских сестры и 59 санитарок. В целях дооснащения медучреждений, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, в детской больнице устанавливают новый цифровой компьютерный томограф. Он позволит диагностировать множество заболеваний на ранней стадии развития, а после перепрофилирования из инфекционного госпиталя снова в детское лечебное учреждение, компьютерная томография будет доступна для маленьких пациентов.

Всего в Волгоградской области в перепрофилированных госпиталях смонтируют 11 новых аппаратов КТ. Девять уже установлены в медучреждениях.