Нижний Новгород, , 12:24 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 11 августа выявили 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 25 128 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

До настоящего момента полностью выздоровели 21 789 нижегородцев, то есть более 86,71% от общего числа носителей коронавируса уже справились с инфекцией. За последние сутки выписаны по выздоровлении 174 человека.

По данным общероссийского оперативного штаба, 414 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки скончались четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время от общего числа носителей коронавируса около 2 тыс. человек получают лечение амбулаторно, менее тысячи человек лечатся в стационарах, 104 — в обсерваторах.