Евпатория, Крым, , 12:22 — REGNUM Уголовное дело возбудили следственные органы по факту внесения должностными лицами администрации города Евпатории в официальные документы заведомо ложных сведений, из-за чего были нарушены права граждан. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

30-летняя жительница Евпатории находилась на учёте как сирота, ей должны были предоставить жильё за счёт государства. По версии следствия, в заключение о проверке квартиры, которая приобреталась для дальнейшего предоставления детям-сиротам, 30 октября 2019 года должностные лица администрации города Евпатории внесли заведомо ложные сведения о её состоянии и соответствии условиям муниципального контракта. В результате женщина получила непригодную для проживания квартиру.

«В рамках расследования уголовного дела следователи установят все причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, а также дадут соответствующую правовую оценку всем должностным лицам, принимавшим участие в совершении данного преступления», — уточнили в СК.