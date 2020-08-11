Самара, , 12:38 — REGNUM Материальную помощь жителям Самары, которые потеряли жилье во время крупного пожара в Железнодорожном районе, выплатят в ближайшее время. Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина на оперативном совещании в правительстве региона.

По ее словам, в настоящее время уже ведется прием граждан. Кроме материальной помощи, чиновники также окажут содействие жителям в восстановлении сгоревших во время пожара документов.

Ранее сообщалось о том, что 8 августа в поселке Шмидта Железнодорожного района горели 10 частных домов и надворные постройки. Во время пожара взорвались два газовых баллона. Тогда площадь, пройденная огнем, составила 1300 кв. м.

На борьбу с ним были подняты 165 человек на 60 единицах техники. Погибших и пострадавших нет. Для жителей, которые в результате пожара потеряли свои дома был развернут пункт временного размещения на базе средней общеобразовательной школы № 134.

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