Липецк, , 12:22 — REGNUM В Липецкой области зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе 11 августа.

Скончалась 60-летняя жительница Добринского района. У него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Заболевание было осложнено наличием тяжёлой патологией почек и сердечно-сосудистой системы.

Всего по состоянию на 11 августа в регионе было зарегистрировано 23 летальных случая.

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