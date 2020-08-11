Астрахань, , 12:10 — REGNUM В Астраханской области 11 августа подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 5006 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 645 человек. Выздоровели 5418 человек, в том числе 4030 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 54 человека скончались.

Под амбулаторным наблюдением находится 2731 человек, 13 тыс. 795 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 0,95.

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