Орел, , 12:08 — REGNUM Три пациента с СOVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких в больницах Орловской области по данным на 11 августа. Данные привёл на брифинге 11 августа руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.

За минувшие сутки в регионе было подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом, один пациент скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 августа в Орловской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6068 человек, 4686 пациентов выздоровели, 95 человек умерли.