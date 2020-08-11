Москва, , 12:10 — REGNUM Туалетные комнаты пассажиры назвали одним из помещений вокзалов, состояние которых они считают наиболее некачественным. Об этом 11 августа заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM

«Больше всего пассажиров раздражает, что творится с туалетными комнатами, торговыми точками. Платформа тоже людям не нравится. Еще пассажиры против того, чтобы на вокзалах были салоны красоты, фитнес, бары и салоны одежды», — сказал Зотов.

Также эксперт низко оценил продаваемые на вокзалах продукты и блюда в заведениях общепита. По его мнению, во время проверки к ним может возникнуть много нареканий и относительно качества, и относительно сроков годности.

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