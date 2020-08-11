Москва, , 12:07 — REGNUM Первыми в России от коронавирусной инфекции начнут прививать медицинских работников и учителей. Об этом сегодня, 11 августа, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Прежде всего, считаем необходимым предложить вакцинацию тем, чья работа связана с общением с инфицированными людьми. Это медицинские работники», — пояснил глава федерального ведомства.

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Также к особой категории граждан, которых необходимо первыми вакцинировать от COVID-19, Мурашко назвал учителей, так как от них зависит здоровье детей.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 августа, первой в мире была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавирусной инфекции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей уже испытала на себе вакцину от коронавируса, созданную в России.