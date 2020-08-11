Махачкала, , 12:00 — REGNUM В минздраве Дагестана назвали нестабильной ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Число новых случаев заражения в последнее время растет, а тяжесть протекания заболевания усиливается. Такая информация прозвучала в ходе совещания 10 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в республике достаточно нестабильная, в последнее время отмечается рост поступления пациентов с COVID-19, в том числе с тяжёлыми формами болезни, когда в зону поражения за считаные дни вовлекается до 70−80% легочной ткани», — говорится в сообщении минздрава.

Участники совещания с сожалением отметили усиливающуюся беспечность населения. Несмотря на все предупреждения о необходимости соблюдать меры дистанцирования и безопасности, стараться избегать мероприятий с большим количеством участников, жители Дагестана устраивают свадьбы на 300−500 человек, принимают участие в многолюдных похоронных мероприятиях.

В связи с этим минздрав обратился к главам муниципалитетов с просьбой ужесточить контроль за данной ситуацией, а жителей призвал к ответственному отношению к своему здоровью.

По данным федерального оперативного штаба на 11 августа, в Дагестане за минувшие сутки зафиксировано еще 49 заразившихся коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 достигло 9763 человек. Это наивысший показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.