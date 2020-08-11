Омск, , 11:57 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 105 человек, за весь период — у 7961, сообщили ИА REGNUM 11 августа в региональном оперштабе.

Выздоровели 70 человек. Общее число выздоровевших достигло 4909.

По данным оперштаба, за сутки в Омской области скончались пять пациентов с коронавирусом, за весь период — 102.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 августа в Омской области было выявлено 7856 носителей коронавируса.

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