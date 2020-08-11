Ростов-на-Дону, , 11:56 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано семь летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 11 августа.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались четыре женщины в возрасте от 58 до 67 лет и трое мужчин в возрасте от от 50 до 79 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

Общее число летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус на Дону достигло 268 человек.