Москва, , 11:55 — REGNUM В России необходимо наладить массовый выпуск вакцины против коронавирус. Об этом 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Главное, чтобы в будущем мы могли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и её эффективность», — сказал глава государства. Он также поздравил всех ученых, кто работал над вакциной.

«Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем начать массовый выпуск этого препарата», — добавил Путин. Он добавил, что прививки будут делаться добровольно.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Россия первая в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса.

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