Уфа, , 11:52 — REGNUM 34 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было выявлено 7127 фактов заражения этим вирусом. При этом справились с ним 5404 человека, в том числе 20 человек — за минувшие 24 часа. Лечение от COVID-19 продолжают 1698 пациентов, что на 14 человек больше, чем на вчерашнюю дату.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии супруге умершего от COVID-19 врача перевели профсоюзную выплату в размере 50 тысяч рублей.

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