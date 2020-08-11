Вологда, , 11:50 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заработал за 2019 год 10,6 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В декларации глав региона указано, что на основном месте работы Кувшинников заработал 7,5 млн рублей. Остальные 3,1 млн рублей классифицированы как «иные доходы».

Согласно декларации, губернатор Вологодчины владеет 3 земельными участками площадью 4230, 2154 и 1215 квадратных метров, жилым домом в 259 квадратных метров, квартирой, автомобилем «BMW» и гаражом.