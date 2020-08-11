Москва, , 11:48 — REGNUM Вакцину от коронавирусной инфекции будут производить центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где её разработали. Об этом сегодня, 11 августа, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании с членами правительства РФ, которое проводит президент страны Владимир Путин.

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Федеральный министр добавил, что также производством вакцины от COVID-19 займётся компания «Биннофарм».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Кроме того, она стала первым зарегистрированным препаратом в мире.

Глава государства указал на её эффективность. По словам Путина, вакцина формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.

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