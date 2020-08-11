Москва, , 11:45 — REGNUM Сегодня, 11 августа, президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России», который открылся в Москве, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что этот форум масштабное, серьёзное мероприятие на фоне глобальных вызовов, с которыми столкнулся мир в пандемию коронавируса. Форум должен пройти в конструктивном ключе.

«Предстоит обсудить актуальные вопросы по оптимизации работы медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса, а также профилактику инфекционных заболеваний», — отметил Путин и пожелал участникам успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что здоровье нации и качество жизни людей являются важнейшими задачами государства.

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