Орел, , 11:45 — REGNUM Вакцина против коронавируса может поступить в Орловскую область в сентябре-октябре 2020 года. Об этом 11 августа на брифинге сообщил глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.

«Она будет бесплатной, первыми ее смогут получить медработники, работники образования, люди из группы риска», — сказал Залогин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 августа, президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о регистрации Россией первой в мире вакцины против коронавируса.