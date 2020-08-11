Москва, , 11:45 — REGNUM Российская вакцина против коронавируса показала свою эффективность и безопасность. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 11 августа на совещании с членами правительства с участием президента РФ Владимира Путина.

Министр отметил, что российские ученые к началу пандемии коронавируса имели богатый опыт в сфере разработки подобных вакцин. Это позволило в кратчайшие сроки создать вакцину против коронавируса.

«По результатам (испытаний — ИА REGNUM) вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19. При этом ни у кого не отмечено серьезных осложнений иммунизации», — сказал Мурашко.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса. Это произошло утром 11 августа. Глава государства отметил, что вакцина прошла все необходимые проверки.

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