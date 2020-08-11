Москва, , 11:45 — REGNUM Одна из дочерей президента России Владимира Путина стала участницей эксперимента по испытанию вакцины против коронавируса. Об этом 11 августа сообщил глава государства на совещании с членами правительства.

«Одна из моих дочерей сделал себе такую прививку. Думаю, в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки температура была у неё 38. На следующий день 37 с небольшим. И всё. После второго укола, второй прививки температура тоже немного поднялась, и всё сошло потом на нет», — рассказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире зарегистрирована первая вакцина против коронавируса.

Президент России отметил, что средство работает эффективно и вырабатывает устойчивый иммунитет.