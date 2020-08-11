Курск, , 11:45 — REGNUM В Курской области 11 августа зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 6514 положительных тестов. Под медицинским наблюдением находятся 1192 пациента. 940 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков. 15 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Выписаны после выздоровления были 5275 пациентов, в том числе 45 — за последние сутки. Скончался 51 человек.