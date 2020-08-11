Москва, , 12:27 — REGNUM Около половины граждан недовольны качеством железнодорожных вокзалов в России. Об этом 11 августа заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно проведённому исследованию мнение относительно удобство вокзалов среди респондентов разделились примерно поровну.

«Мы здесь и дальше будем вести работу. У нас есть ряд предложении, что нужно добавить в инфраструктуру. И думаю это будет полезно не только руководителям вокзалов, но и участникам бизнес-сообщества», — заявил Волков.