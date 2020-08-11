Сухум, , 11:48 — REGNUM Ограничения в режиме работы администрации Сухума были введены после того, как у одного из сотрудников выявили коронавирус. Объявление об этом 10 августа разметила пресс-служба администрации.

«В связи с выявлением коронавирусной инфекции у сотрудника экономического отдела администрации города Сухум отдел закрыт на карантин», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что лица, которые контактировали с выявленным носителем SARS-CoV-2, ушли на самоизоляцию. Сообщается, что остальные отделы администрации продолжают работу, но личный прием граждан временно прекращен.

Напомним, по данным на вечер 10 августа, в Абхазии за время пандемии выявили 143 случая заражения коронавирусом. В трех случаях пациенты с COVID-19 скончались.

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