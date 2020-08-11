Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 126 новых носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 11 августа.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 25 муниципальных образованиях Ростовской области. Положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 62 жителя Ростова-на-Дону. В Азове и Новочеркасске выявлено по семь носителей инфекции. Более 25% новых случаев заражения коронавирусом приходится на возрастную категорию от 66 лет, 3,2% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом на Дону достигло 14 тыс. 361 человека.