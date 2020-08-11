Калуга, 11 августа 2020, 13:56 — REGNUM В последние годы у калужской молодёжи происходят серьёзные перемены в брачном поведении — они не спешат заключать браки, сообщает 11 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Иоганн Фюсли. Одиночество на рассвете. 1796
Иоганн Фюсли. Одиночество на рассвете. 1796

По данным статистики, интенсивность заключения браков в возрастной группе 25−34 года превышает показатель в более молодой группе 18−24-летних — как у мужчин, так и у женщин. У женщин до 2013 года это соотношение было обратным. Обзаводиться детьми женщины также стали в более взрослом возрасте. Среди родивших детей в 2019 году женщины в возрасте до 25 лет составили немногим более 20%, хотя 10 лет назад их доля составляла почти 40%.

Сегодня для молодежи одним из основных жизненных устремлений является образование. В 2019 году в связи с учёбой в область приехали 162 человека в возрасте до 29 лет, а выбыли из области по этой же причине в другие регионы 1112 человек.

В Калужской области удельный вес молодежи в 2019 году составлял 17,1%. Наиболее высока доля молодых людей в Бабынинском и Козельском районах (18,9%)

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