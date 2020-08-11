Киев, , 11:40 — REGNUM «Вторая волна» заражений коронавирусом на Украине может начаться в октябре или ноябре 2020 года. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 11 августа во время брифинга.

Он рассказал, что на Украине подготовлены дополнительные места для 10 тыс. заболевших коронавирусной пневмонией.

«Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна — существенное увеличение [числа] больных — где-то в октябре или ноябре», — сообщил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине вновь начался суточный рост числа заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки в стране были подтверждены 1158 новых случаев заражения.

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