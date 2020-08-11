Екатеринбург, , 11:38 — REGNUM В Свердловской области выписали по выздоровлении ещё 82 пациента, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Согласно данным на 11 августа 2020 года, на Среднем Урале подтверждено 18 642 выписки пациентов, переболевших COVID-19.

Лечение продолжают 110 человек в тяжелом состоянии (100 из них находятся в реанимации, 58 — подключены к аппаратам ИВЛ), 323 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 342 случая смерти от COVID-19.

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