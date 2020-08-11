Кемерово, , 11:34 — REGNUM Кемеровская область вошла в число регионов, которые получат федеральное финансирование на организацию бесплатного питания младших школьников. С 1 сентября бесплатным питанием будут обеспечены все ученики 1−4 классов — это почти 139 тысяч детей. Стоимость питания на одного ученика в день — 58 рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«До конца 2020 года на питание учеников будет направлено около 629 млн рублей, в 2021 году — 1,5 млрд рублей, — отметил губернатор области Сергей Цивилёв. — Большую часть средств предоставит федеральный бюджет, оставшиеся деньги выделим из бюджета Кузбасса».

Для обеспечения школьников качественным питанием до 2024 года в Кузбассе отремонтируют и оснастят оборудованием 72 школьных пищеблока. Бесплатное питание будет организовано по единому меню, но с учётом территориальной специфики школ и технологических возможностей пищеблоков.