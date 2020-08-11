Махачкала, , 11:34 — REGNUM Власти Дагестана заинтересованы в развитии кредитования бизнеса различными кредитными организациями. С учетом норм исламского банкинга эта задача может быть решена наиболее приемлемыми способами. Такое мнение высказал руководитель Корпорации развития Дагестана Билал Курбанов.

По его словам, вопросом создания исламского банкинга его структура будет заниматься совместно с Агентством по предпринимательству и инвестициям республики. Заинтересованные ведомства уже изучили опыт Татарии и Чечни, в которых принципы кредитования в соответствии с мусульманскими законами уже действуют.

На основе опыта коллег специалисты Дагестана разработали свою модель развития исламского банкинга, которую начнут внедрять уже в ближайшем будущем.

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Напомним, в исламе запрещено кредитование под проценты, поэтому все заключаемые сделки должны основываться на реальной торговле или предпринимательстве и быть направлены на полезные для общества направления бизнеса.