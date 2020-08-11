Москва, , 11:37 — REGNUM На вокзалах и в целом на железнодорожном транспорте пассажиров стали обслуживать намного лучше, чем ещё 5 лет назад. Об этом 11 августа заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Заметна динамика развития железных дорог. Сегодня и проводник в вагоне, и сами вагоны, и обслуживание, и доступность покупки в цифровом формате на несколько порядков выше чем 5−10 лет назад», — заявил Волков.

В то же время, в плане доступности вокзалов предстоит сделать ещё многое. Однако сама динамика развития железнодорожной инфраструктуры, вокзалов и транспорта, является позитивной, считает эксперт.

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