Москва, , 11:28 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое даёт право на досрочный выход на пенсию медикам, работающим с больными COVID-19. Документ опубликован на сайте правительства.

Таким образом, один день помощи больным в стаж медработника будет засчитываться как два рабочих дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что для медицинских работников, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом, установили особый порядок пенсионного стажа.

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