Аккра, , 11:56 — REGNUM Некоторые сотрудники больниц Ганы продавали жизненно важные средства индивидуальной защиты (СИЗ) для личной выгоды. Об этом передаёт ВВС Africa со ссылкой на специальное расследование журналистов.

Так, на видео было снято, как один сотрудник больничной аптеки продавал халаты и маски «за сотни долларов США». В областной больнице Аккры заявили, что после внутреннего расследования он был отстранен от работы.

Напомним, более 2000 медицинских работников заразились коронавирусом в Гане. Страна столкнулась с острой нехваткой необходимых средств защиты, таких как щитки для лица, маски и костюмы, отмечают репортеры.