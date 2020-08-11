Красноярск, , 11:27 — REGNUM По состоянию на 11 августа в Красноярском крае выявлено 14 568 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 122 новых случая заражения, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе.

Выздоровели 12 209 человек, в том числе 68 за последние сутки.

В Красноярском крае скончался 371 пациент с коронавирусом, в том числе шесть человек с COVID-19 умерли за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский край находится на втором этапе снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.

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