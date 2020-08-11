Ставрополь, , 11:19 — REGNUM Три смены Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» имеют каждая свое название и тематику. Форум стал одной из основных федеральных молодежных площадок, посвященных патриотическому воспитанию, стабилизации межнациональных отношений, считают его организаторы.

Каждая смена посвящена насущным проблемам современности. Первая носит название «Глобальные вызовы», на ней будут говорить об актуальных направлениях общественной жизни.

Вторая — «Национальный код» — посвящена международным и межкультурным коммуникациям. На ней также будет обсуждаться тема «Вклад народов в победу в Великой Отечественной войне». Третья смена «Машука» названа «Мастерская сообществ». Её основной задачей станут вопросы сервиса и туризма, политики, государственного управления.

Напомним, Северо-Кавказсий молодежный форум «Машук» стартовал 10 августа на Ставрополье. В нынешнем году он проходит уже в 11-й раз. Его участниками станут около 4000 человек.

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