Москва, , 11:19 — REGNUM Основные преимущества электронного паспорта — его нельзя потерять или украсть, считают 9% жителей России, не нужно носить с собой, как бумажный (6%), долговечен — не порвется, не испачкается, не намокнет (4%), приводит данные опроса ВЦИОМ.

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Не видят никаких преимуществ электронного паспорта 25% опрошенных. По мнению 28%, бумажный документ лучше. Затруднились объяснить, чем электронный паспорт превосходит бумажный 42%.

Среди недостатков электронного паспорта названы: доступность данных для посторонних лиц (24%), мошенничество, ненадежность защиты информации (17%), сбои в системе (8%), потери данных (3%), невозможность использования без интернета (3%).

Опрос проведен 19 июля 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, иметь паспорт гражданина России в электронном виде не хотят большинство респондентов (73%).

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