Волгоград, , 11:19 — REGNUM Ещё 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области за прошедшие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 11 августа в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 10 190 носителей коронавируса. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2439 взрослых пациентов и 80 детей. За сутки выписаны 144 человека, в целом выздоровели 6487 граждан.

Зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, в регионе скончались 73 пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.