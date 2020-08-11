Тбилиси, , 11:36 — REGNUM 518 человек, находящиеся в Местийском муниципалитете в крае Верхняя Сванетия в Грузии, были помещены в карантинные зоны. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.

По данным ведомства, карантинные пространства были созданы в 20 гостиницах муниципалитета в кратчайшие сроки. В них размещены 343 человека, остальных вывезли в карантинные пространства в Аджарии.

Напомним, в Местийском муниципалитете с 10 августа введен карантин. Всем туристам, которые оказались в этом районе, а также всем, кто хочет из него выехать, необходимо в течение двух недель пробыть в изоляции.

Карантин в муниципалитете ввели на 28 дней. Это было сделано после того, как в там выявили 17 носителей коронавируса в течение суток.

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