Смоленск, , 11:13 — REGNUM Девять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Смоленской области, данные 11 августа опубликовал федеральный оперативный штаб.

За сутки в статистику смертности включены ещё два пациента. Также за последние сутки выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением после коронавируса 39 человек.

Всего с 28 марта по 11 августа на территории Смоленской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5856 человек, из них выздоровели 4615, скончались 112 пациентов.