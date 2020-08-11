Ньюпорт, США, , 11:10 — REGNUM Сеть ресторанов Chipotle назвала одно из своих блюд в честь известного скейтбордиста Тони Хоука. Об этом 10 августа сообщило издание Game Informer.

Теперь в ресторанах сети Chipotle можно попробовать особое бурито «Тони Хоук». Сообщается, что за первые две тысячи заказов посетители получат в подарок доступ к демоверсии игры Tony Hawk's Pro Skater 1 и 2 для PlayStation 4, Xbox One или PC.

Напомним, Tony Hawk — это популярная серия симуляторов катания на скейтборде. В 2020 году состоится релиз ремейка первых двух частей франшизы.

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