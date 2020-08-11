Екатеринбург, , 11:12 — REGNUM В Свердловской области зафиксировано 342 случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным на 11 августа 2020 года, за минувшие сутки было подтверждено пять летальных случаев от COVID-19. Всего от новой коронавирусной инфекции в регионе умерли 342 человека.

Сколько больных COVID-19 умерли от других заболеваний, в штабе не уточняют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 22 614 случаев заражения коронавирусом.

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