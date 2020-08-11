Салехард, , 11:08 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Основные очаги заражения: Ноябрьск — 36 положительных теста; Салехард — 13; Надым — 7; Муравленко — 6.

С начала пандемии в ЯНАО на 11 августа зарегистрировано 12 080 заражений SARS-CoV-2. Из них выздоровели 11 000 человек, 82 пациента с COVID-19 скончались.

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