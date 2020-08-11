Тверь, , 11:07 — REGNUM 27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тверской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 11 августа.

«В Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано 3937 человек, за последние сутки 14. 803 изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением», — уточнили в оперштабе.

За сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего умер 161 человек с подтверждённым заражением. За период пандемии в Тверской области положительные тесты на коронавирус подтвердились у 4901 человека. При этом в регионе уже провели почти 150 тыс. лабораторных исследований.