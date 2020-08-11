Москва, , 11:14 — REGNUM За минувшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 130 пациентов. Об этом 11 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 15 131.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 4945 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 897 599.

При этом указывается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 703 175 человек, 6494 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории России общее число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 31 млн.