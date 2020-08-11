Уфа, , 11:11 — REGNUM Первую профсоюзную выплату произвели супруге участкового врача, который на работе заразился коронавирусом и скончался от COVID-19 в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба республиканской организации Башкирии профсоюза работников здравоохранения РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 62-летний врач-терапевт отработал в ГБ № 1 г. Октябрьский свыше 13 лет. Его супруге была произведена страховая выплата в размере 50 тысяч рублей.

Отмечается, что профсоюз старается помочь его членам в это непростое время.

По словам председателя Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауля Халфина, в Башкирии первые 35 медицинских работников, которые заразились коронавирусом на работе и переболели CОVID-19 в тяжелой форме, смогут восстановить свое здоровье в санаториях, используя соответствующий сертификат, который компенсирует стоимость лечения.

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